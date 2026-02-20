「明治」の公式「X」アカウントが、2月22日の「猫の日」にちなみ、同社のロングセラー商品「きのこの山」「たけのこの里」「アポロ」に“猫耳”が付いた写真を投稿し、話題になっています。【画像】やば…肉球としっぽ、かわいすぎる！コチラが猫耳が付いた「にゃポロ」「きのこのにゃま」「たけのこのにゃと」です！新発売…かと思いきや？公式アカウントは「2月22日『猫の日』に新発売？！ね、ね、ね、猫耳がついちゃった