「明治」の公式「X」アカウントが、2月22日の「猫の日」にちなみ、同社のロングセラー商品「きのこの山」「たけのこの里」「アポロ」に“猫耳”が付いた写真を投稿し、話題になっています。

【画像】やば…肉球としっぽ、かわいすぎる！ コチラが猫耳が付いた「にゃポロ」「きのこのにゃま」「たけのこのにゃと」です！

新発売…かと思いきや？

公式アカウントは「2月22日『猫の日』に新発売？！ ね、ね、ね、猫耳がついちゃった！！！」とコメント。「食べたいと思ったら、『いいにゃ』してね」と、おなじみの商品に猫耳が付いた「きのこのにゃま」「たけのこのにゃと」「にゃポロ」の写真を投稿しています。

昨年の猫の日には、イラストで3商品の画像を投稿。4万4000件もの「いいね」を獲得する大反響となりました。公式アカウントは、「好評だったので、今年は実際に作ってみました」とコメントしています。

今年の投稿にも、続々と「いいにゃ」が寄せられています。ユーザーからは、「耳が付くだけでこんにゃにかわいくなるとは！」「これは買う！」「めっちゃかわいいにゃー」「かわいくて食べられないよ〜」「欲しい！」と、絶賛する声が多数寄せられています。

しかし、投稿された写真の右下には「※フィクションです」との“ただし書き”が。「新発売かと思ったら、右下…」「即買いに行こ！ってなった途端、右下の注意書き…売ってないのかあ」と落胆する声が上がっています。

「商品化」を希望する声は多く、「売り出したら買います！」「発売お待ちしております！」「来年は実際に販売してください！」「『たけのこのにゃと』を50個買いたいです」と、期待されています。