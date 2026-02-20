クラブワールドカップの出場枠拡大が現実味を帯びてきているようだ。イギリスの有力紙『The Guardian』が伝えた。同メディアによると、国際サッカー連盟（FIFA）が計画するクラブW杯の出場枠、32チームから48チームへの拡大について、欧州サッカー連盟（UEFA）が反対しない意向を示していることが明らかになった。UEFAは当初、拡大がチャンピオンズリーグ（CL）の地位を脅かす可能性があるとして反対していた。しかし現在は