ジャンニ・インファンティーノ
『ジャンニ・インファンティーノ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
-
FIFAのインファンティーノ会長 愛人へ多額の金銭支払い疑惑が浮上
UEFA事務局長時代に女性職員と関係を持ち給与を30％引き上げたという
SOCCER KING
-
FIFAインファンティーノ会長に愛人疑惑、UEFA公金で退職金支払いか
UEFA事務局長時代に元部下女性へ数十万ポンドの退職金を支払ったとされ
FOOTBALL ZONE
-
FIFA会長に「驚きの日常と素顔」があった「まるで一国の大統領のよう」
サッカーダイジェストWeb
2026年8月7日
-
UEFAがFIFAインファンティーノ会長に辞任を要求、W杯ボイコット継続の構え
UEFAは「辞任以外に解決策はない」との立場を鮮明にし、W杯ボイコット継続の構えだという
FOOTBALL ZONE
-
UEFAがFIFA幹部会のインファンティーノ信任を一蹴し、ボイコット姿勢を維持
UEFAはこれを「会長に雇われた人々の同意」と批判し、ボイコット姿勢を崩していない
サッカーダイジェストWeb
2026年8月6日
-
FIFA、W杯開催11都市への「約束」を未払いか…過去最高収益も新たな火種
各都市への100万ドル「レガシー支援金」が現時点で支払われていないという
theWORLD（ザ・ワールド）
-
FIFAインファンティーノ会長が留任、W杯売却案を撤回し謝罪も反発は続く
売却提案は撤回済みだが意思決定プロセスへの批判は根強く残っており
FOOTBALL ZONE
-
フィーゴ氏がインファンティーノ会長を「最も卑劣」と批判し即時退任を要求
「解決策は3語で済む、インファンティーノは去るべきだ」と英紙コラムで訴えた
サッカーダイジェストWeb
-
FIFA会長、過ちを認め「心から謝罪」W杯権利売却案を巡る大騒動
211加盟協会への事前相談なく最大42億ドルの売却計画を提示し猛反発を受けた
FOOTBALL ZONE
2026年8月2日
-
トランプ大統領がFIFA会長のW杯売却計画への関与を完全否定
トランプ大統領は記者に問われ「誰だって？」と冷淡に返答し関与を否定した
サッカーダイジェストWeb
-
W杯売却計画を断念したFIFA会長に、英記者や内部関係者が退陣を求める声
インファンティーノ会長主導の約3兆円規模の計画はUEFAなど各大陸連盟の猛反発を受けた
ココカラネクスト
-
窮地のインファンティーノ会長、来年3月のFIFA会長選で4選なるか
W杯権益売却計画への批判でインファンティーノ会長の足元が揺らいでいる
サッカーダイジェストWeb
-
FIFAがW杯権益の売却計画を断念、UEFAが会長の責任を強く問う
UEFAが全55か国のボイコット辞さない姿勢でインファンティーノ会長を翻意させたとみられる
サッカーダイジェストWeb
2026年8月1日
-
UEFAがFIFA株式売却計画の撤回を歓迎し、インファンティーノ会長を批判
UEFAはインファンティーノ会長が透明性の約束を果たせなかったと痛烈に批判
SOCCER KING
-
FIFA会長、ワールドカップ売却計画を中止すると発表 当初の狙いを説明
UEFAが加盟55協会一致でボイコット方針を示すなど強硬な反発を受けたためで
サッカーダイジェストWeb
-
FIFA、W杯運営担う子会社の設立計画を撤回 会長声明「計画を進めない」
共同通信
-
米トランプ大統領 FIFA会長との協議否定「一度も話していない」
7月31日、インファンティーノ会長との協議を「一度も話していない」と否定
SOCCER KING
-
FIFAによる声明に英の記者が謝罪要求「反発の強さを全く理解していない」
計画撤廃を求めるUEFAに対しFIFAは見直しの姿勢を示さなかった
ココカラネクスト
-
FIFA会長に好機到来か 新会社のトップに就任すれば「報酬10倍以上に」
サッカーダイジェストWeb