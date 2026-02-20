ベネリックより、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart１」と「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart2」が、2026年2月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売される。＞＞＞いろいろクレヨンケースをチェック！（写真24点）クレヨン型のケースにサンリオキャラクターズをあしらった商品です。各5種で展開する本商品