【サンリオキャラクターズ】小物が収納できるクレヨンケースがあわせて10種登場！
ベネリックより、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart１」と「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart2」が、2026年2月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売される。
＞＞＞いろいろクレヨンケースをチェック！（写真24点）
クレヨン型のケースにサンリオキャラクターズをあしらった商品です。各5種で展開する本商品は、Part1の「ハローキティ」や「バッドばつ丸」、Part2は「マイメロディ」や「シナモロール」などさまざまなカラーの全10種がラインアップ。色鮮やかなカラー名や「おなまえ欄」などを本体にデザインし、おなじみのクレヨンを表現しました。集めて並べるとクレヨンセットのようで、どこか懐かしさを感じます。
クレヨンの先端の蓋を開けるとリップクリームやヘアピンなどの小物が収納可能で、持ち運びに便利なボールチェーン付きです。
ラインナップは、Part 1にハローキティ、バッドばつ丸、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、リトルツインスターズの全5種。Part 2にマイメロディ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリン、マロンクリームの全5種。
たくさんあっても困らない収納グッズ、バンバン回してみよう。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250
