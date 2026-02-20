回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）と、イラストレーターのぢゅのさんが描く人気キャラクター「mofusand」とのコラボキャンペーン第2弾が、2月20日から期間限定で開催されます。【写真】「クッションチャーム」の裏のデザインは…かわいい！全デザインをチェック！第2弾では、2500円（以下、税込み）の会計ごとのオリジナルグッズプレゼントとして、「クッションチャーム」（全4種）がも