JR東日本は、交通系ICサービス「Suica」の新しいイメージキャラクターを今年11月に発表すると明らかにしました。【映像】JR東日本社長のコメント（実際の様子）JR東日本・喜勢陽一社長「お客様にどの案が一番ふさわしいか投票をいただくというようなことで、決めていきたいと考えています」JR東日本は交通系ICサービス「Suica」の新しいイメージキャラクターを、「Suica」の25周年となる11月18日に発表すると明らかにしました