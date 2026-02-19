鎌田大地にミランが関心イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスに所属の日本代表MF鎌田大地について、イタリアの名門ACミランが獲得への動きを見せているという。鎌田は今季限りで契約が満了になるが、すでに他クラブとの来季以降の契約交渉が可能な時期に入っている。英メディア「SPORTSBOOM」では独占情報として、「ミラン首脳陣と鎌田の代理人との間で暫定的な協議が開始されたとみられる」とした。他にも、イ