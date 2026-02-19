2月7日に開幕したミラノ・コルティナ冬季オリンピック・パラリンピックの公式マスコットキャラクター『ティナ』と『ミロ』が人気を博している。【写真】生まれつき脚がない弟の「ミロ」は、しっぽで上手に立っている五輪アスリートたちもメロメロ「ティナとミロは、イタチ科に分類される動物“オコジョ”をモチーフにしています。今回の冬季オリンピックは『ミラノ』と『コルティナ』の2都市開催なので、それぞれの都市の名前に