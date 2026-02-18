tuki.が、最新曲「コトノハ」のMVを公開した。「コトノハ」は、カンテレ・フジテレビ系で放送中のドラマ『夫に間違いありません』の主題歌としてtuki.が書き下ろした楽曲。MVでは、少女が自身の弾き語りを勇気を振り絞ってSNSに投稿するシーンにはじまり、tuki.の実人生を彷彿とさせる光景がアニメーションで瑞々しく描かれている。さらに、デビュー曲「晩餐歌」の『第75回NHK紅白歌合戦』でのパフォーマンス映像も同時に公開され