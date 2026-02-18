親との関係は、選ぶことができない運命のようなものです。しかし、自分の将来を左右する大きな決断までもが、親の一言で閉ざされてしまうこともあります。山野しらすさんの作品『高校への進学を毒親に反対された娘の末路』は、高校進学を肉親によって反対された知人の体験を描いています。【漫画】『高校への進学を毒親に反対された娘の末路』（全編を読む）この物語は、共働きの両親を持つある家庭の話です。両親は働いてはいたも