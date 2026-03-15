『結婚のご祝儀をもらった時の話』【漫画】本編を読むお祝いの言葉もなく、「お父さんがあんまり言うから用意してあげたわよ！」と、仕方なくご祝儀を渡そうとする「母親」。そんな態度で渡されてもうれしくないめぐぞう(@MeguTakazow)さんは「祝う気持ちがないならいらんわ！」と、ご祝儀を返した『結婚のご祝儀をもらった時の話』を紹介するとともに話を聞いた。■「あげる必要ないって言ったんだけどね」…不満を口にしながら差