2月8日に行われた衆議院選挙の投開票。自民党が単独で316議席を獲得し、歴史的な勝利を飾った。【写真】皇室典範改正、女系天皇に関する自民党へのアンケートの回答「高市首相は解散を発表した1月19日の会見で皇室典範の改正に言及。皇族数の減少を受け、これまで主に“女性皇族の身分を結婚後も保持する”と“旧宮家の男系男子を養子に迎え入れる”という2案について議論がされてきました」(全国紙記者、以下同)男系男子の継承