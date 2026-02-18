宿泊の予約サイトや事前決済プランでは、紙の領収書が出ないことがあります。一方で、社内の経費精算は原本提出が前提になっている会社も多く、現場で板挟みになりがちです。ここでは、会社への証明の方法と社内ルールを解説していきます。 紙の領収書が出ない理由は「現金の授受がない」から 予約サイト経由で事前決済すると、ホテルのフロントでは代金の受け取りが発生しません。そのため、紙の領収書をホテル側