他人が素手で握ったおにぎりを食べられるか否か。これは衛生観念の踏み絵のような問いかもしれない。「人の温かみがあっていい」という人もいれば、「雑菌が気になって無理」という人もいるだろう。お悩み解決掲示板に2月中旬、「義実家では、おにぎりを素手で握ります。正直、汚いと思ってしまいます」というスレッドが立った。スレ主は子どもを持つ女性で、義実家の衛生観念についていけず、深刻に悩んでいる。（文：篠原みつき