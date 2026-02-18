他人が素手で握ったおにぎりを食べられるか否か。これは衛生観念の踏み絵のような問いかもしれない。「人の温かみがあっていい」という人もいれば、「雑菌が気になって無理」という人もいるだろう。

お悩み解決掲示板に2月中旬、「義実家では、おにぎりを素手で握ります。正直、汚いと思ってしまいます」というスレッドが立った。スレ主は子どもを持つ女性で、義実家の衛生観念についていけず、深刻に悩んでいる。（文：篠原みつき）

「ぎゅーって握るんですよ。気持ち悪い」

スレ主の実家では、おにぎりを握る際は必ずラップを使っていたという。しかし義実家は昔ながらの「素手」派。スレ主が懸念しているのは、自分の子どもへの影響だ。

「私の子供にそのおにぎりを食べさせようとするので困ってます」

今はのらりくらりとかわしているが、「大きくなったら食べちゃいそうで、嫌です」と焦りを募らせている。「汚いといえない」と本音を隠しているが、限界も近そうだ。

スレ主の嫌悪感はかなり強い。

「ぎゅーって握るんですよ。気持ち悪い」「バイ菌だらけの手で握るんですよ。きちんと洗えてるかもわからないし」

と、生理的な拒否反応を示している。

確かに最近は、黄色ブドウ球菌の食中毒を防ぐため、おにぎりはラップなどを使って握る人が増えている。ただ投稿者の場合は、単に「素手だから」というだけでなく、義実家全体の衛生状態にも不信感があるようだ。

「家も汚いから、嫌なんです。まな板もヤバいです」とも明かしており、その延長で作られるおにぎりに恐怖を感じている様子がうかがえる。

寿司職人はOKでもおにぎりはNG？

この投稿に寄せられたコメントには、

「寿司なら何個も食う。結局同じではないかな？」「どこまで義両親？のことを馬鹿にしたら気が済むのか」

といった批判的な意見が寄せられた。しかしスレ主は「寿司ってちょっとだけですよね。おにぎりって、手のひら全体で何回か握りますよね。面積が広いんです」と反論する。

同じ手で握ると言っても、寿司職人は手洗いを始めとした衛生管理がしっかりしていることが多い。ただ、スレ主は寿司職人が握った寿司も食べないそうだ。あくまでも「素手で握るごはん」が無理なのだろう。

一方で、スレ主に共感する声も少なくない。

「私も素手おにぎりは嫌だ〜 ラップごしなら…でもそちらの義実家のラップも何だか怪しそう」「衛生観念って個人差があるけれど、私も素手は嫌というか無理です」

特に医療職経験者からの「手の平がどれだけ雑菌付いているかわかっているし、普通に怖いです」というコメントや、コロナ禍を経て衛生意識が高まった影響もあり、他人の素手料理に抵抗感を持つ人は少なくないようだ。

義実家が夫に持たせていた弁当箱の汚さから、「私は、そもそも連れて行かない」という人までいた。

最終的にスレ主は、さまざまなアドバイスを受け「行くのをやめます」という極端な結論に至っている。

「行かなきゃいいんですよね。そんな簡単なこと気が付かなかったです」

衛生観念の違いは、親族間でも埋めがたい溝となる。特に口に入れるものに関しては、一度「汚い」と思ってしまうと、生理的に受け付けなくなるものだろう。無理をして心身を削るより、思い切って断ることも、現代の家族付き合いでは必要なことかもしれない。【参照元 お悩み解決掲示板：https://onayamifree.com】

