グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』が2026年1月24日に発売したのが、新リキッドファンデーション「エアリーチェンジリキッド」。肌にのばすとさらりとした質感に変化し、極軽仕上がりをキープしてくれるリキッドファンデーションです。■ケイトエアリーチェンジリキッドケイトによると近年、温暖化や寒暖差の影響により、年間を通してテカリ・化粧くずれに悩むユーザーが増加しているそう。特に若年層においては