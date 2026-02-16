2月16日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、山田涼介（Hey! Say! JUMP）がVTR出演。初のソロドームツアーへの意気込みを語った。【関連】山田涼介、かわいい姪っ子からのバレンタインチョコは大事に保存「嬉しかったので…」6月から初のソロドームツアーを開催する山田は、番組のインタビューで、「アリーナツアーを経て、いつか（ドームに）立てたらいいななんていう漠然とした目標じゃないですけど、なんとなく持ってたんですけど、