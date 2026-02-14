最近、私のもとに「最近女優さんの数減っていませんか？特に名前の出ない作品にしか出ない企画女優がかなり消えたと思います」といった内容のメッセージが送られてきた。◆セクシー女優が減っている理由たしかにこれは鋭い質問で、AV新法導入後から企画女優は減っている。というか、リリース作品そのものが少なくなったので、名前の出ない作品にしか出られないような女優は仕事が減り、その結果引退するしかない状況になって