セクシー女優でフリーライターの「たかなし亜妖」がお届けする連載コラム。2016年に「ほかにやることがなかったから」という理由でセクシー女優デビュー。女優生活2年半が経過したところで引退を決意し、現在は同人作品やセクシービデオの脚本など、あらゆる方面で活躍中。◆「AV新法」が業界にもたらした影響は「AV新法」が施行されてからまもなく2年。どうやら2024年6月頃に内容の見直しが入り、さらにルールが変更されるら