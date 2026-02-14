厳しい物価高が続くアメリカ・ニューヨークで、無料の食料品スーパーがオープンし、多くの人が列を作っています。記者「スーパーの開店を前に多くの人が並んでいて、最後尾を見通すことができません」マンハッタンにオープンしているのは5日間限定の無料のスーパーで、この日は開店前に300人あまりが列を作りました。民間企業が資金を拠出していて、食料品などをひとりあたり袋1つ分、持ち帰ることができます。NY市民「100ドル（約