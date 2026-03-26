自民党の日本・イラン友好議員連盟であいさつする岸田元首相（中央）。左はセアダット駐日イラン大使＝26日午前、国会自民党の日本・イラン友好議員連盟は26日、国会内で総会を開いた。会長の岸田文雄元首相は冒頭あいさつで、緊迫するイラン情勢を巡り、早期沈静化に向け日本が果たす役割があると指摘。「あらゆる外交チャンネルを駆使し、解決に向けて汗をかかねばならない」と訴えた。日イランの伝統的な友好関係にも言及し