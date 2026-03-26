Photo: Raymond Wong / Gizmodo US 今年のCES 2026にてASUS（エースース）のゲーミングブランドROGから、新たなゲーミングイヤホンが発表されました。ゲーマー御用達ブランドROGからオープン型イヤホンと開放型ヘッドホンが登場「ROG Cetra Open Wireless Earbuds」（海外市場価格230ドル前後＝約3万6600円）というこのイヤホンの最大の特徴は、オープン型イヤホンであること。オーバーイヤ