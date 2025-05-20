愛子さまは5月8日・9日に『大阪・関西万博』を視察するため大阪府を、18日・19日に能登半島地震の被災地をお見舞いのため石川県を訪問されました。連続しての地方単独ご公務となりましたが、愛子さまご本人は充実感を得られているようです」そう語るのは皇室担当記者。社会人2年目となり、お出ましも増えるなか、“愛子さまフィーバー”が巻き起こっている。「万博会場でも愛子さまをひと目拝見しようと大勢の人々が集まり、お姿