のちの「新撰組」となる壬生浪士組、通称”ミブロ”に加わった心優しい少年・ちりぬ にお。幕末の動乱渦巻く京の街を舞台に、仲間たちとともに強く、勇ましく、青春を懸けて命を燃やす。大人気青春サッカー漫画『DAYS』の安田剛士が「週刊少年マガジン」（講談社刊）で連載中の歴史群像劇をTVアニメ化した『青のミブロ』。その第2部”芹沢暗殺編”がこの冬ついに開幕！2月14日（土）放送の第8話では、ミブロが仲間である芹沢鴨を