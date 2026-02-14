【青のミブロ】梅田修一朗と竹内良太が惹かれる“悪役的カリスマ”
のちの「新撰組」となる壬生浪士組、通称”ミブロ”に加わった心優しい少年・ちりぬ にお。幕末の動乱渦巻く京の街を舞台に、仲間たちとともに強く、勇ましく、青春を懸けて命を燃やす。
大人気青春サッカー漫画『DAYS』の安田剛士が「週刊少年マガジン」（講談社刊）で連載中の歴史群像劇をTVアニメ化した『青のミブロ』。その第2部”芹沢暗殺編”がこの冬ついに開幕！ 2月14日（土）放送の第8話では、ミブロが仲間である芹沢鴨を暗殺することを決断し、最終局面へ突入。涙なしには見届けられない怒涛の展開が繰り広げられている。
今回は主人公・にお役を演じる梅田修一朗さんと、第2部の主役となる芹沢鴨役の竹内良太さんに、第1部収録の思い出や、自身が演じたキャラクターの魅力などを熱く語ってもらった。
【関連写真】『青のミブロ』の名場面をチェックする！
――”芹沢暗殺編”を演じるにあたっての今の心境をお聞かせください。
竹内 ”芹沢暗殺編”という副題が付いちゃってますからね。死にたくない（笑）。
梅田 （笑）。
竹内 でも、この副題が出たからこそ、改めて第2期の収録に挑む覚悟ができました。あとはその時が来るまで、芹沢鴨としてどう生きていくのか、そしてどう死ぬのか――その意味をアフレコの中で突き詰めていけたらと考えています。ここまで熱い人物を演じる機会って、そうそうないですから。自分だけでなく、ほかの熱いキャストの皆さんと一緒に、最後まで芹沢の人物像を描いていけたらと思います。
梅田 僕も”芹沢暗殺編”と銘打たれたタイトルを見たときは気合が入りました。まぁ「ネタバレしとるやんけ」って気持ちもありましたけど（笑）。
収録を前にした今は、におと同じように「ミブロにとって大きな人を失うんだ」という喪失感と、「これからミブロはどうなっていくんだろう」という不安をすごく感じています。
――第1期収録当時のアフレコ現場の思い出などがあれば、お聞かせください。
梅田 部室みたいな感じでしたね。十二年制の学校の部活みたいな？（笑）
竹内 そうだね（笑）。
梅田 すごく大所帯での収録でしたし、先輩方から後輩まで全員がそろう現場だったんです。僕が新人の一年生で、十二年生の先輩もいる、みたいな。
竹内 確かに。ベテラン陣は”十二年間の部活感”あったよね（笑）。壬生浪士組としての一体感はすごくあった気がする。
梅田 緊張もしましたし、にお自体も簡単じゃないキャラクターだったので、最初の頃は「頑張るぞ！」ってかなり気負っていました。そんなとき、阿座上（洋平）さんが「ここは力抜いてやればいいんじゃない？」って、演じている土方さんのような感じで接してくださって。そのことは今でもよく覚えています。
竹内 自分もすごく緊張していたからね。なんだかあっという間の収録だったとしか覚えていないけど、苦しさよりも楽しい思い出のほうが多かったです。自然とマイク前で『青のミブロ』の世界に入り込める、すごく素敵な現場でした。
豪快で繊細で暴君？ 芹沢鴨は背中で語る
――竹内さんは芹沢というキャラクターを演じてきて、彼にどんな魅力を感じていますか？
竹内 ”悪役的カリスマ”っていう印象がすごくあります。芹沢ってパッと見では、自分を貫き通して我が道を行く、近付きづらい恐れられる暴君のように見えると思うんです。でも言葉遣いは粗暴でも、相手のことをよく見ていて、仲間たちにはすごく慕われていたりもする。人情で人を惹きつける近藤勇とはまた別のベクトルの、背中で語るタイプの魅力を持った人だなと思っていました。
梅田 どんな相手でも受け止めてくれる大きさを感じさせてくれるところが、芹沢さんのいいところですよね。豪快で冷酷で怖くて鬼の形相みたいな部分ばかりに目がいくんですが、繊細な部分を実は隠していたりもする。他の隊士には見せない、そんな一面が第2期で垣間見えるのは、芹沢さんの注目ポイントのひとつじゃないかな。演じている竹内さんのお芝居も本当に素晴らしくて。第1期のときは芹沢さんがしゃべるシーンになると、「どんな芹沢さんが見られるんだろう？」ってみんなでワクワクしていました（笑）。
竹内 ご期待ありがとうございます！（笑）
――梅田さんは、におについてどんな印象をお持ちですか？
梅田 最初は何もできない自分に憤りを感じている、幕末の時代を生きる等身大の少年という印象でした。それが第1期を終えたときには、ミブロの隊士としてさまざまな出来事を経て、自分に対しても世の中に対しても、一歩成長した目線で”正義とは何か”を見つめられるようになった気がしています。
この第2期では、そんな”にお”の成長だけでなく、自分自身の成長もお芝居に乗せて演じていけたらと思っています。
――竹内さんは、梅田さん演じるにおの魅力をどのように感じていますか？
竹内 におって真正面からグッと目を見てくるんですよ。その瞳に心の中まで覗き込まれているような瞬間を感じたことが、これまでも多々ありました。そう感じることができるのは、梅ちゃんの演技あってこそだと思っています。だからこそ、二人の会話シーンは毎回ゾクゾクしながら演じていました。相手のことをよく見ていて、同じ立場で物事を考えられるのも、におの魅力ですよね。目が離せない人物だなと思います。
梅田 ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。
第2期では「考えていく」ことを大切に演じたにお
――第2期ではそれぞれ、におと芹沢のどんなところを大事に演じていきたいと考えていますか？
梅田 第1期のときは、いろんな人に触れて、いろんな出来事を見て感じて、一喜一憂しながら”知っていく”ことが、におにとって大切なことだったんです。第2期の”芹沢暗殺編”では、そうして今まで知ってきたことを糧に、自分の中に軸というものを作りながら”考えていく”ことが重要になっていくんだろうなと思っています。幕末という激動の世の中で変わっていくミブロや芹沢のことを、におがどんな想いで見つめ、何を考え、どのように行動していくのか。そこはぜひ注目してほしいです。
竹内 第2期では、自分なりの我がままを貫き通す強い意志に加えて、ミブロの筆頭局長として組織をどう守っていくかという焦燥感を、しっかり念頭に置いて演じていきたいと思っています。そのうえで近藤さんや土方さん、にお、斎藤はじめ、田中太郎といったミブロの未来を託すべき部下たちに、何を残し、何を伝えるべきなのかも考えていく必要がある。自分としては芹沢らしく、自ら行動していくことで「俺の生き様はこうだ！」とばかりに、ミブロの隊士たちや視聴者の皆さんに見せつけていきたいです。
――お二人の演じるにおと芹沢以外で、注目キャラクターというと？
竹内 近藤さんや土方さんももちろん気になりますが、僕はやっぱり太郎ですかね。”芹沢暗殺編”というお話の中で、彼の動向や成長は気になるところです。
梅田 やっぱそうですよね。
竹内 芹沢さんが連れてきた少年ですし、いかに彼が太郎のことを気にかけていたのかという想像をかき立てるシーンも、あちこちにあるんですよ。アフレコでも、そこは多分演じ甲斐があるんじゃないかなって今から楽しみです。太郎とはじめちゃんとの”とあるシーン”は、竹内的にも絶対に見たいシーンですしね。
梅田 あえて挙げるなら新見さんかな。芹沢さんと新見さんのやりとりには、あの二人にしかわからない友情があったんじゃないかなって思っています。
――それでは最後に、ファンへのメッセージをお願いします。
梅田 『青のミブロ』という作品の主人公はにおですが、アニメ第2期となるこの”芹沢暗殺編”の主人公は、間違いなく芹沢さんです。におをはじめとしたミブロの隊士たちそれぞれの目線を通して、筆頭局長だった芹沢鴨という人物がどういう人間で、どんな言葉を残したのか、そして本当に望んでいたものは何だったのか。ちょっとしんどい内容にはなりますが、きっと心に残る物語になっていくはずですので、ぜひご期待ください。
竹内 第2期では、にお、太郎、はじめの成長や、ミブロの仲間としての絆、そしてそれぞれが抱く「正義とは何か」「生きるとは何か」といったテーマが描かれます。本当にシリアスで重く、心にズンとくる物語です。第1期と違ってどんどん話自体も重くなっていきますし、アフレコ現場もきっと緊張感に包まれると思いますが、僕たちが演じる魅力的なキャラクターたちと心躍るアニメーション、そして素晴らしい音楽が三位一体となった作品です。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。
梅田修一朗（うめだしゅういちろう）
10月11日生まれ。賢プロダクション所属。主な出演作はTVアニメ『ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』（灰廻航一）、『光が死んだ夏』（ヒカル）、『渡くんの××が崩壊寸前』（渡直人）、『永久のユウグレ』（姫神アキラ）、『負けヒロインが多すぎる!』（温水和彦）ほか。
竹内良太（たけうちりょうた）
9月22日生まれ。青二プロダクション所属。主な出演作はTVアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』（ガク）、『ID:INVADED』（イド:インヴェイデッド） 』（穴井戸／富久田保津）、『ハイキュー!!』（牛島若利）、『魔法使いの嫁』（エリアス・エインズワース）ほか。
大人気青春サッカー漫画『DAYS』の安田剛士が「週刊少年マガジン」（講談社刊）で連載中の歴史群像劇をTVアニメ化した『青のミブロ』。その第2部”芹沢暗殺編”がこの冬ついに開幕！ 2月14日（土）放送の第8話では、ミブロが仲間である芹沢鴨を暗殺することを決断し、最終局面へ突入。涙なしには見届けられない怒涛の展開が繰り広げられている。
【関連写真】『青のミブロ』の名場面をチェックする！
――”芹沢暗殺編”を演じるにあたっての今の心境をお聞かせください。
竹内 ”芹沢暗殺編”という副題が付いちゃってますからね。死にたくない（笑）。
梅田 （笑）。
竹内 でも、この副題が出たからこそ、改めて第2期の収録に挑む覚悟ができました。あとはその時が来るまで、芹沢鴨としてどう生きていくのか、そしてどう死ぬのか――その意味をアフレコの中で突き詰めていけたらと考えています。ここまで熱い人物を演じる機会って、そうそうないですから。自分だけでなく、ほかの熱いキャストの皆さんと一緒に、最後まで芹沢の人物像を描いていけたらと思います。
梅田 僕も”芹沢暗殺編”と銘打たれたタイトルを見たときは気合が入りました。まぁ「ネタバレしとるやんけ」って気持ちもありましたけど（笑）。
収録を前にした今は、におと同じように「ミブロにとって大きな人を失うんだ」という喪失感と、「これからミブロはどうなっていくんだろう」という不安をすごく感じています。
――第1期収録当時のアフレコ現場の思い出などがあれば、お聞かせください。
梅田 部室みたいな感じでしたね。十二年制の学校の部活みたいな？（笑）
竹内 そうだね（笑）。
梅田 すごく大所帯での収録でしたし、先輩方から後輩まで全員がそろう現場だったんです。僕が新人の一年生で、十二年生の先輩もいる、みたいな。
竹内 確かに。ベテラン陣は”十二年間の部活感”あったよね（笑）。壬生浪士組としての一体感はすごくあった気がする。
梅田 緊張もしましたし、にお自体も簡単じゃないキャラクターだったので、最初の頃は「頑張るぞ！」ってかなり気負っていました。そんなとき、阿座上（洋平）さんが「ここは力抜いてやればいいんじゃない？」って、演じている土方さんのような感じで接してくださって。そのことは今でもよく覚えています。
竹内 自分もすごく緊張していたからね。なんだかあっという間の収録だったとしか覚えていないけど、苦しさよりも楽しい思い出のほうが多かったです。自然とマイク前で『青のミブロ』の世界に入り込める、すごく素敵な現場でした。
豪快で繊細で暴君？ 芹沢鴨は背中で語る
――竹内さんは芹沢というキャラクターを演じてきて、彼にどんな魅力を感じていますか？
竹内 ”悪役的カリスマ”っていう印象がすごくあります。芹沢ってパッと見では、自分を貫き通して我が道を行く、近付きづらい恐れられる暴君のように見えると思うんです。でも言葉遣いは粗暴でも、相手のことをよく見ていて、仲間たちにはすごく慕われていたりもする。人情で人を惹きつける近藤勇とはまた別のベクトルの、背中で語るタイプの魅力を持った人だなと思っていました。
梅田 どんな相手でも受け止めてくれる大きさを感じさせてくれるところが、芹沢さんのいいところですよね。豪快で冷酷で怖くて鬼の形相みたいな部分ばかりに目がいくんですが、繊細な部分を実は隠していたりもする。他の隊士には見せない、そんな一面が第2期で垣間見えるのは、芹沢さんの注目ポイントのひとつじゃないかな。演じている竹内さんのお芝居も本当に素晴らしくて。第1期のときは芹沢さんがしゃべるシーンになると、「どんな芹沢さんが見られるんだろう？」ってみんなでワクワクしていました（笑）。
竹内 ご期待ありがとうございます！（笑）
――梅田さんは、におについてどんな印象をお持ちですか？
梅田 最初は何もできない自分に憤りを感じている、幕末の時代を生きる等身大の少年という印象でした。それが第1期を終えたときには、ミブロの隊士としてさまざまな出来事を経て、自分に対しても世の中に対しても、一歩成長した目線で”正義とは何か”を見つめられるようになった気がしています。
この第2期では、そんな”にお”の成長だけでなく、自分自身の成長もお芝居に乗せて演じていけたらと思っています。
――竹内さんは、梅田さん演じるにおの魅力をどのように感じていますか？
竹内 におって真正面からグッと目を見てくるんですよ。その瞳に心の中まで覗き込まれているような瞬間を感じたことが、これまでも多々ありました。そう感じることができるのは、梅ちゃんの演技あってこそだと思っています。だからこそ、二人の会話シーンは毎回ゾクゾクしながら演じていました。相手のことをよく見ていて、同じ立場で物事を考えられるのも、におの魅力ですよね。目が離せない人物だなと思います。
梅田 ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。
第2期では「考えていく」ことを大切に演じたにお
――第2期ではそれぞれ、におと芹沢のどんなところを大事に演じていきたいと考えていますか？
梅田 第1期のときは、いろんな人に触れて、いろんな出来事を見て感じて、一喜一憂しながら”知っていく”ことが、におにとって大切なことだったんです。第2期の”芹沢暗殺編”では、そうして今まで知ってきたことを糧に、自分の中に軸というものを作りながら”考えていく”ことが重要になっていくんだろうなと思っています。幕末という激動の世の中で変わっていくミブロや芹沢のことを、におがどんな想いで見つめ、何を考え、どのように行動していくのか。そこはぜひ注目してほしいです。
竹内 第2期では、自分なりの我がままを貫き通す強い意志に加えて、ミブロの筆頭局長として組織をどう守っていくかという焦燥感を、しっかり念頭に置いて演じていきたいと思っています。そのうえで近藤さんや土方さん、にお、斎藤はじめ、田中太郎といったミブロの未来を託すべき部下たちに、何を残し、何を伝えるべきなのかも考えていく必要がある。自分としては芹沢らしく、自ら行動していくことで「俺の生き様はこうだ！」とばかりに、ミブロの隊士たちや視聴者の皆さんに見せつけていきたいです。
――お二人の演じるにおと芹沢以外で、注目キャラクターというと？
竹内 近藤さんや土方さんももちろん気になりますが、僕はやっぱり太郎ですかね。”芹沢暗殺編”というお話の中で、彼の動向や成長は気になるところです。
梅田 やっぱそうですよね。
竹内 芹沢さんが連れてきた少年ですし、いかに彼が太郎のことを気にかけていたのかという想像をかき立てるシーンも、あちこちにあるんですよ。アフレコでも、そこは多分演じ甲斐があるんじゃないかなって今から楽しみです。太郎とはじめちゃんとの”とあるシーン”は、竹内的にも絶対に見たいシーンですしね。
梅田 あえて挙げるなら新見さんかな。芹沢さんと新見さんのやりとりには、あの二人にしかわからない友情があったんじゃないかなって思っています。
――それでは最後に、ファンへのメッセージをお願いします。
梅田 『青のミブロ』という作品の主人公はにおですが、アニメ第2期となるこの”芹沢暗殺編”の主人公は、間違いなく芹沢さんです。におをはじめとしたミブロの隊士たちそれぞれの目線を通して、筆頭局長だった芹沢鴨という人物がどういう人間で、どんな言葉を残したのか、そして本当に望んでいたものは何だったのか。ちょっとしんどい内容にはなりますが、きっと心に残る物語になっていくはずですので、ぜひご期待ください。
竹内 第2期では、にお、太郎、はじめの成長や、ミブロの仲間としての絆、そしてそれぞれが抱く「正義とは何か」「生きるとは何か」といったテーマが描かれます。本当にシリアスで重く、心にズンとくる物語です。第1期と違ってどんどん話自体も重くなっていきますし、アフレコ現場もきっと緊張感に包まれると思いますが、僕たちが演じる魅力的なキャラクターたちと心躍るアニメーション、そして素晴らしい音楽が三位一体となった作品です。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。
梅田修一朗（うめだしゅういちろう）
10月11日生まれ。賢プロダクション所属。主な出演作はTVアニメ『ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』（灰廻航一）、『光が死んだ夏』（ヒカル）、『渡くんの××が崩壊寸前』（渡直人）、『永久のユウグレ』（姫神アキラ）、『負けヒロインが多すぎる!』（温水和彦）ほか。
竹内良太（たけうちりょうた）
9月22日生まれ。青二プロダクション所属。主な出演作はTVアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』（ガク）、『ID:INVADED』（イド:インヴェイデッド） 』（穴井戸／富久田保津）、『ハイキュー!!』（牛島若利）、『魔法使いの嫁』（エリアス・エインズワース）ほか。