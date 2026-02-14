「学年誌 ウルトラふろく大全」（小学館クリエイティブ／現在発売中）は、昭和40〜50年代の小学館の学年誌・幼児誌で人気を博した、懐かしいウルトラマンシリーズのふろく２００点以上を紹介した画期的な書籍だ。組み立て付録はもちろんのこと双六やポスター、かるたやトランプに別冊ふろくなどバリエーションもたっぷり。さらに収録号の記事や次号予告、ふろくの箱絵なども抜粋して掲載されており、当時実際に学年誌・ふろくを楽