マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーであるサー・ジム・ラトクリフが、英国の経済状況を巡り「移民によって植民地化された」と発言し、国内外で強い批判を招いている。同氏は『Sky News』のインタビューで持論を展開したが、多様な国籍・ルーツを持つ選手を擁するクラブ内部にも波紋が広がった。『The Sun』によれば、ある主力選手は「言葉を失う」と落胆を示したとされる。現在のチームには海外出身選手が多数在籍し、コ