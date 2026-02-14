クリス・ポールが、現役生活に終止符を打った。2月14日（現地時間13日、日付は以下同）、ポールが自身のSNSアカウントを通じてNBAからの引退を発表した。ポールは同日、トレードデッドライン前に移籍していたトロント・ラプターズからウェイブ（解雇）を受けている。 今シーズン限りでの引退を表明していたポールだったが、12月に当時所属していたロサンゼルス・クリッパ&#12540