2月13日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「あの主人公はいま…SP 世界で勝つ！日本の工芸」。日本の長い歴史が育んだ伝統工芸は今、生活スタイルの多様化で需要が減り、後継者不足もあって、衰退の道を辿りつつある。しかし、そんな潮流に抗い、伝承した技を未来へとつなぐために新たな価値を吹き込み、“稼げる工芸”への変化を成し遂げた企業もある。今の時代の消費者や、海外の消費者に響く商