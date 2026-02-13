¥É¥ó¥Ú¥ê¤¬Ç§¤á¤¿ÌÚ²³¿¦¿Í¤ÎµÕÅ¾·à¡ªÌó30Ç¯´ÖÀÖ»ú¡ÄÏ·ÊÞ¤òµß¤Ã¤¿¡È14ÂåÌÜÌ»ÍÜ»Ò¡É¤ÎÊ³Æ®¡§¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±
2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë10»þ¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤¤¤Þ¡ÄSP À¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¡ªÆüËÜ¤Î¹©·Ý¡×¡£
ÆüËÜ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬°é¤ó¤ÀÅÁÅý¹©·Ý¤Ïº£¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ç¼ûÍ×¤¬¸º¤ê¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿êÂà¤ÎÆ»¤òÃ©¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¬Î®¤Ë¹³¤¤¡¢ÅÁ¾µ¤·¤¿µ»¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢¡È²Ô¤²¤ë¹©·Ý¡É¤Ø¤ÎÊÑ²½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£
º£¤Î»þÂå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ä¡¢³¤³°¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¶Á¤¯¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢À®¸ù¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¬¥¤¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÊ³Æ®¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¥É¥ó¥Ú¥ê¤¬Ç§¤á¤¿¡ÈÌÚ²³¤Îµ»½Ñ¡É¡Ä¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤¹Ä©Àï
¼¢²ì¡¦ÂçÄÅ»Ô¡£¤³¤ÎÃÏ¤ÇÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÃæÀîÌÚ¹©·Ý¡×¤ÎÃæÀî¼þ»Î¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¡£¤³¤ÎÆ»34Ç¯¤ÎÌÚ²³¿¦¿Í¤À¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿å¤Ë¶¯¤¤¡Ö¹âÌîô¢¡×¤Çºî¤Ã¤¿´ÝÅò²³¡Ê3Ëü1900±ß¡Ë¤ä¡¢¡ÖÜ»¡×¤È¤¤¤¦ÌÚ¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¤Ò¤Ä¡Ê»°¹çÍÑ¡§4Ëü6200±ß¡Ë¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤ÎÌÚ²³¿¦¿Í¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿3ÂåÌÜ¤Ç¡¢»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ëÉã¡¦À¶»Ê¤µ¤ó¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõ¡£
À¶»Ê¤µ¤ó¤ÏÌÚÌÜ¤òÀºåÌ¤Ëºï¤ê¹ç¤ï¤»¤ÆÌÏÍÍ¤òºî¤ë¡ÈËï¹ç¤ï¤»¡É¤È¤¤¤¦µ»Ë¡¤ò³«È¯¤·¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
Éã¤Îµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÉÊ¡£¾®¤µ¤Ê¹©Ë¼¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃæÀîÌÚ¹©·Ý¡×¤ÎÇ¯¾¦¤Ï7000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
1·î¾å½Ü¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Î¹©Ë¼¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼ùÎð300Ç¯¤ÎµÈÌî¿ù¤¬¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢´ÝÂÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇºàÎÁ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚ¤ÎÇ¯ÎØ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾³Ñ¤Ë¿Ï¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÌÚ¤Î¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃæÀî²È¤Ç¤Ï¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ò¡¢ÁÄÉã¤Î»þÂå¤«¤é65Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
ÌÚ²³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌÚÊÒ¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ëÎØ¤Ã¤«¤Ï¡Ö¥¿¥¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
ÌÚ²³ºî¤ê¤ÇÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÌÚÊÒ¤Î·Á¡£¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ìó300¼ïÎà¤â¤Îîð¤À¡£¡Öºî¤ë¤â¤Î¤ÎÄ¾·Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢îð¤Î´Ý¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÊÃæÀî¤µ¤ó¡Ë¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Âç¤¤µ¤ä´Ý¤ß¤¬°ã¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Á´Ä¹3¥»¥ó¥Á¤Î¾®¤µ¤Êîð¤â¡£
µ»¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¡¢ÌÚÊÒ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÃÇÌÌ¤ÎÄ´À°¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè¡¹Âå¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¿¤Ë¤Ï¤á¡¢¸÷¤ËÅö¤Æ¤ÆÏ³¤ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£´°Á´¤Ë¸÷¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çºï¤êÄ¾¤¹¡£¤ï¤º¤«¤Êº¹¤òµ»½Ñ¤ÇËä¤á¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÎÙ¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯ÎØ¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢½çÈÖ¤ËÌÚÊÒ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃÝ¶ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Çîð¤ò¤«¤±¡¢¥¿¥¬¤ò¤Ï¤á¤ì¤Ð´°À®¤À¡£
¿ï½ê¤ÇÃæÀî¤µ¤ó¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅò²³¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï·î¤Ë5¸Ä¤Û¤É¤·¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀïÁ°¤Ï¡Ø¼÷»Ê²³¡¦Åò²³¡¦¤ª¤Ò¤Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÄÉã¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢²³¹©Ë¼¤¬µþÅÔ¤Ç200¸®°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬·Ñ¤°º¢¤Ë¤Ï3¸®¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢²³¤Î²ÄÇ½À¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¡£
2013Ç¯¡¢¥¬¥¤¥¢¤Ï¤½¤ó¤ÊÃæÀî¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú2013Ç¯10·îÊüÁ÷¡Û
ÌÀ¼£18Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¼÷»Ê¹¬ ËÜÅ¹¡×¡ÊÅìµþ¡¦¶äºÂ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÌÚ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¯¡¼¥é¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌÚ¤Ê¤Î¤Ç·ëÏª¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¶âÊª¤À¤È¡¢²¼¤¬¤À¤¤¤Ö·ëÏª¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÊÅ¹¼ç¡Ë¡£
ÌÚÀ½¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¯¡¼¥é¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅö»þ44ºÐ¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç²³¿¦¿Í¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Î¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2008Ç¯¡£¤¢¤ë´ë²è²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡¢¡È¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê¥ï¥¤¥ó¥¯¡¼¥é¡¼¤òºî¤í¤¦¡É¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2Ç¯´Ö»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢»Â¿·¤Ê¥ï¥¤¥ó¥¯¡¼¥é¡¼¤Î·Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Î»îºî¤ò¸«¤»¤¿»þ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¹¤ë¤ÈÃæÀî¤µ¤ó¤ÏÁ®¤¡¢Äì¤Î·Á¤È¾åÉô¤Î±ï¼è¤ê¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¡¢±ï¤ÎÎ¾Ã¼¤òÀí¤é¤»¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¯¡¼¥é¡¼¡Ö ¹âÌîô¢ Konoha¡Ê¤³¤Î¤Ï¡Ë¡×¡Ê9Ëü2400±ß 2010Ç¯Åö»þ¡Ë¤À¡£
¥É¥ó¡¦¥Ú¥ê¥Ë¥è¥ó¾úÂ¤ºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥Õ¥í¥ï¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Î¤â¤Îºî¤ê¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢¡Ö¹âÌîô¢¡×300¸Ä¤òÀ¤³¦ÈÎÇä¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¤ÏÌÚ¤Î°éÀ®¤Ë¤â²Ã¹©¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥¤¥ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ÏÀ®¤µ¤»¤ë»ä¤¿¤Á¤ÈÁêÄÌ¤º¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡£
¤¢¤ì¤«¤é13Ç¯¡Ä¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢²³¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊ¤¤¹¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
À¤³¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡È¼ê¤Ì¤°¤¤¡É¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤ë¤«¡©
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¡¢µþÅÔ¡£¤³¤³¤Ë¤â¡¢¤¢¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¡£
µþÅÔ»ÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë6Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö±Ê³Ú²°¡×¤Ï¡¢ÁÄÀè¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¸æÍÑ¾¦¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Î1615Ç¯¤ËÌÊÉÛ¾¦¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿¡£
µþÅÔ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢µÒ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÏÆüËÜÅÁÅý¤Î¡Ö¼ê¤Ì¤°¤¤¡×¡£¤³¤ÎÅ¹¤ÏµþÅÔ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¼ê¤Ì¤°¤¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢Ìó500¼ïÎà¤â¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬¼«Ëý¤À¡£
¤É¤ì¤â¹¤²¤Æ¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢°Â¤¤¤â¤Î¤Ç1Ëç3000±ß¤Û¤É¡£Ãæ¤Ë¤Ï1Ëü±ß¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï3300±ß¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò4Ëç¹ØÆþ¤·¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê³¨²èÉ÷¤Î¿¥Êª¡Ë¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¾þ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
±Ê³Ú²°¤Î14ÂåÌÜÅö¼ç¡¦ºÙÄÔ°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¡Ê61 ¢¨ÄÔ¤Ï°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¡Ë¤Ï¡¢¼ê¤Ì¤°¤¤¤Ë»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼¡¡¹¤È¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤Ç¡¢¤³¤³5Ç¯´Ö¡¢±Ê³Ú²°¤ÏÁý¼ýÁý±×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥¤¥¢¤Ï2015Ç¯¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë±Ê³Ú²°¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú2015Ç¯12·îÊüÁ÷¡Û
20Âå¤Îº¢¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÙÄÔ²È¤ÎÌ¼¡¦µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤ÆÌ»ÍÜ»Ò¤Ë¡£¤¢¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤«¤éºÙÄÔ¤ÎÀ«¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢Åö¼ç¤¬Âå¡¹¡ÖºÙÄÔ°ËÊ¼±Ò¡×¤ò½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¿±Ê³Ú²°¡£°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤Ï14ÂåÌÜ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤Ï¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µÕ¶¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤Ï1999Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢±Ê³Ú²°¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÌó30Ç¯´ÖÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê¤Ì¤°¤¤¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤«¤é¡¢2ÂåÁ°¤Î°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤¬¥¿¥ª¥ë»ö¶È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼ºÇÔ¡£ÇË¤¿¤óÀ£Á°¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤¬¸«½Ð¤·¤¿ÆÍÇË¸ý¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅý¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤¹¤ë¤³¤È¡£
±Ê³Ú²°¤ÎÁÒ¸Ë¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ê¤Ì¤°¤¤¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Ëºî¤é¤ì¤¿¼«Í³¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤Ï¸½Âå¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉÊ¼Á¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡£°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÀ¸ÃÏ¡É¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÓ±©¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡Ö¥³¡¼¥Þ»å¡×¡£¼ê¤Ì¤°¤¤¤Î9³ä¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥«¡¼¥É»å¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ï2ÇÜ¤Û¤É¤¹¤ë¡£
¥³¡¼¥Þ»å¤ÏºÙ¤¯ÀÚ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤¤°¦ÃÎ¸©¤Î¿¥Êª¹©¾ì¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢ÃúÇ«¤Ë¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
½¾Íè¤Î¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³«È¯¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÏÌÜ¤¬³ÊÃÊ¤ËºÙ¤«¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤³¤ÎÀ¸ÃÏ¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢Á¡ºÙ¤«¤ÄÈ¯¿§¤ÎÎÉ¤¤³¨ÊÁ¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢±Ê³Ú²°¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇÏ¾ìÀ÷¹©¾ì¡×¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤Ø¡£¿¦¿Í¤¬À÷ÎÁ¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÇ²è¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¿§¤º¤Ä½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¡¢2000Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÄ¾±ÄÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¼ê¤Ì¤°¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ËèÇ¯20°Ê¾å¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤Ï¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤«¤é3Ç¯¤Ç¹õ»ú²½¤ËÀ®¸ù¡£¡ÖÏ·ÊÞ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢400Ç¯Á°¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡£Âå¡¹³×¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¡Ë¡£
¤¢¤ì¤«¤é11Ç¯¡Ä¡£°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤Î¡È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡É¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯3·î¡¢°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤ËÂçÉÂ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¾¦¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÃË¡¦ÏÂ»Ê¤µ¤ó¤¬¸å¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¡Ê°ËÊ¼±Ò¤µ¤ó¤È¡Ë¥¿¥¤¥×¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£ËÍ¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ëÏÂ»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¦¼Ò»þÂå¤Î¿ÍÌ®¤ä·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
