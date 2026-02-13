Wi-Fi不安定を解消！Type-Cを有線LANに変える変換ケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Type-CポートをLANに変換し最大1Gbpsの安定高速通信を実現、MACアドレスパススルー対応のCat6メッシュケーブル「500-LAN6KCSL01」を発売した。
■Type-Cポートを“即”有線LAN化
USB Type-CポートをLAN（RJ-45）ポートへ変換できるケーブル。変換アダプタを別途用意する必要がなく、ケーブル1本でスマートに有線接続が可能だ。LANポート非搭載のノートPCや薄型モバイルPCでも、オフィスや自宅の有線ネットワークにすぐ接続できる。デスク周りもすっきりし、持ち運び用としても便利だ。
■最大1Gbps、安定した高速通信
Cat6対応、最大1Gbps（1000Mbps）の高速通信を実現。Wi-Fiと比べて通信が安定しやすく、映像や音声が途切れにくいのが特長だ。WEB会議やオンライン商談、ライブ配信、オンラインゲームなど、通信品質が成果や体験に直結するシーンで安心して使用できる。
■ドライバ不要、つなぐだけの簡単設定
面倒なドライバインストールは不要。USB Type-Cに接続するだけですぐに使用できるため、IT設定に不慣れな方でも安心。急な会議や出張先でのネットワーク接続時にもスムーズに対応可能。ビジネスのスピードを妨げない、シンプルかつ実用的な設計だ。
■MACアドレスパススルー対応で安心
MACアドレスパススルー機能に対応し、企業ネットワークでの利用にも最適だ。既存のネットワーク管理ポリシーに沿った運用が可能なため、セキュリティ管理が求められる環境でも導入しやすい仕様。テレワークや社内システム接続など、ビジネスシーンで信頼できる通信環境を構築する。
■断線に強いメッシュ＆への字ラッチ
断線に強いメッシュケーブルを採用し、日常的な抜き差しや持ち運びにも安心。ツメ折れ防止構造の“への字ラッチ”形状コネクタにより、破損リスクを軽減する。ラッチカバーがないため抜き差しもスムーズ。ブーツ一体型設計でケーブル内部の芯線をしっかり守る。
■Type-CポートをLANに変換し最大1Gbpsの安定高速通信を実現、MACアドレスパススルー対応のCat6メッシュケーブル「500-LAN6KCSL01」
