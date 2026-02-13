大分市で合宿を行っている箱根駅伝3連覇中の青山学院大学陸上競技部が13日、練習を一般公開し、集まったファンに力強い走りを披露しました。 【写真を見る】青学大陸上競技部が大分合宿を初公開フレッシュグリーンの走りにファン熱視線 青山学院大学陸上競技部は9日に大分入りし、箱根駅伝の優勝メンバーら約50人が合宿に参加しています。 13日は、大分スポーツ公園の周回コースで10キロから20キロの