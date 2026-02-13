1月の県内企業の倒産は9件で、1月の倒産件数としては過去10年で最も多かったことがわかりました。東京商工リサーチ徳島支店によりますと、1月の県内企業の倒産は、2025年の同じ月に比べて5件多い9件と、1月の倒産件数としては過去10年で最も多くなりました。また、負債総額は6億1500万円で、2,025年の同じ月より1億7700万円増えました。業種別にみると、小売業とサービス業が最も多くそれぞれ3件、次いで製造業が2件、