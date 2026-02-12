2月12日放送のNHK『あさイチ』に、女優の穂志もえかが初出演した。番組冒頭でMCの博多大吉が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヘブンを演じているトミー・バストウにオーディションを受けるようアドバイスしたのが穂志だったと紹介。すると穂志は「トミーとは5年前にカナダのバンクーバーで、『SHOGUN 将軍』というドラマの撮影中に会ったんですけど、そのときからトミーは『日本で働きたいんだ』と私たちに伝えていたので、