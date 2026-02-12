NHK『あさイチ』に“世界的女優”登場で相次いだ永野芽郁“そっくり”の声…過去のCM出演時も“似てる”と話題

2月12日放送のNHK『あさイチ』に、女優の穂志もえかが初出演した。

番組冒頭でMCの博多大吉が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヘブンを演じているトミー・バストウにオーディションを受けるようアドバイスしたのが穂志だったと紹介。すると穂志は

「トミーとは5年前にカナダのバンクーバーで、『SHOGUN 将軍』というドラマの撮影中に会ったんですけど、そのときからトミーは『日本で働きたいんだ』と私たちに伝えていたので、このオーディション情報をすぐにイギリスに投げました」

と説明。いまこうしてトミーが日本で活躍しているのを見ていて泣きそうになっていると語った。

この日の『あさイチ』は、日本各地の魅力を伝える「愛（め）でたいnippon」企画。穂志が長野に足を運び、県歌「信濃の国」が浸透している理由の実地調査や、かまくら作りをおこなう姿が紹介された。

すると、Xには視聴者から、

《え？永野芽郁ちゃん？……って思ったら違った 穂志もえかさん、ばっと見似てるよなぁ…（ごめんなさい）》

《一瞬、永野芽郁ちゃん？と見間違えてしまった。穂志もえかさん可愛い SHOGUNの人なのね》

など、永野芽郁と似ている、そっくりだという意見が多数あがっている。

「穂志さんは千葉県出身の30歳。上智大学在学中『大学美女図鑑』のポスターに登場したことをきっかけに芸能界入り。ドラマや映画に出演します。転機となったのは、米国制作のドラマ『SHOGUN 将軍』の出演です。単身でカナダ・バンクーバーに渡り、撮影は8カ月続いたそうです。

『SHOGUN』は2024年2月に配信が始まり、エミー賞で史上最多の18冠、ゴールデングローブ賞でもテレビ部門作品賞や主演男優賞（真田広之）ほか4冠などを獲得。『藤』を演じた穂志さんも、映画批評家が主催する『クリティクス・チョイス・アワード』のドラマシリーズ助演女優賞を受賞しています」（芸能記者）

じつは穂志と永野芽郁が似ていると話題になったのは、今回が初めてではない。

穂志が2025年8月から放送が始まったキリンのノンアルコールチューハイ「氷ゼロ スパークリング」のTVCMに登場したときも、《似てる》との指摘がSNSで多数飛び交う事態となった。ちなみに穂志は1995年8月生まれ、永野は1999年9月生まれで、年齢は穂志が4歳上だ。

現在、NHK BSで放送されているドラマ『京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-』に出演中の穂志。モデルとしても活動しており、今後さらに活躍の場を広げていきそうだ。