都内に6店舗を構えるラーメン店グループ「ソラノイロ」は、2月11日から「そらのいろ銀座本店」にて1日20食限定で、「チョコレートの味噌ラーメン」（以下、チョコレート味噌ラーメン）を提供しています。見た目はかなりチョコレート、しかし味のベースは味噌ラーメンという謎のメニュー。甘いのかしょっぱいのかも不明な限定品を、食べに行ってきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■立ち上る香りは