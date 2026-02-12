女子ハーフパイプで平昌銀の劉佳宇が転倒ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選が11日、行われた。中国の劉佳宇が転倒。雪上に打ちつけられ、担架で運ばれる衝撃的な事態を英紙も「恐怖の転倒」と伝えている。2回目の試技。劉佳宇は終盤でパイプに板を引っ掛けてしまい顔面を氷上に強く打ちつけた。仰向けで倒れるとその場で動けなくなった。すぐさま医療スタッフが駆けつけて手当を行うと、約10分間の作