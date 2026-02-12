俳優の仲野太賀（33）主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が1月にスタートし、現在でも大きな話題を集めている。本作の初回視聴率は13.5％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。前作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の12.6％、前々作の『光る君へ』の12.7％を上回った。初回以降も視聴率は13％前後で推移しており、引き続き注目度の高いドラマとなっている。主演の仲野の父である俳優の中野英雄（61）も、息子の快進撃に胸を熱くしてい