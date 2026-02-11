盲導犬を連れていることを理由に飲食店への入店を拒否されたという視覚障害者のX投稿が波紋を広げている。 「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」といった「ほじょ犬（補助犬）」は、目や耳、手足に障害を持つ人の社会参加を支える補助具として法律で位置づけられており、公共施設をはじめ、さまざまな施設では補助犬の受け入れが原則義務付けられている。 しかし、認定NPO法人「全国盲導犬施設連合会」が2025年に公表した調査結果によ