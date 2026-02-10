最高の「猫じゃらし」が登場？YouTubeチャンネル「Maine Coon Adventures」では、メインクーンがふわふわのしっぽで子猫と遊ぶ様子が配信され、動画のコメント欄には「とてもかわいらしい！」「しっぽに触りたくなる」の声が続出しました。【画像5枚】「最高の猫じゃらし！」これが子猫をとりこにした“ふわふわしっぽ”です！注目を集めたのは「A Kitten Just Can’t Resist a Big Fluffy Maine Coon Tail!」という動画。メイ