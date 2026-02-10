ベトナムが世界サッカー界を驚かせる超大型プロジェクトに着手した。英国メディア『Daily Mail』によれば、ハノイ市政府は昨年12月に大規模なオリンピック・スポーツシティプロジェクトの一環として、13万5000人収容予定の巨大スタジアムの建設計画を正式に承認したと報道。建設費用は総額280億ポンド（約6兆円）との見込みで、7万4千人を収容するマンチェスター・ユナイテッドの本拠地、オールド・トラファードの約2倍の収容人数