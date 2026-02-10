AKB48のヒット曲『恋するフォーチュンクッキー』の振りつけを担当し、タレントとしても多くのテレビ番組などに出演するパパイヤ鈴木が、2月8日にXを更新。《昨日は結婚記念日でした25周年、銀婚式ですね早いものですお買い物してご飯食べて、これが幸せなんだと思いますいつまでも続きますように。。》と投稿すると、多くの祝福メッセージが寄せられた。「投稿には、25年前の結婚式の写真も添えられています。マックスの