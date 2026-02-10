ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ファン代表」50代のオタクが消えた…病院から警察まで探し回った結… レースクイーン アイドル エンタメ・芸能ニュース 文春オンライン 「ファン代表」50代のオタクが消えた…病院から警察まで探し回った結果 2026年2月10日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと レースクイーン・高橋七瀬が、自分のオタクを探し東京と神奈川を走り回った ある日、50代のオタクが突如として失踪し、仲間たちと自宅や病院を巡った 警察には「見殺しにするんですか！」と食い下がったという 記事を読む おすすめ記事 【速報】羽賀研二容疑者を不同意わいせつ容疑で逮捕 沖縄県警 2026年2月10日 9時1分 《懲役は…》「今のオレ、最強だよ。容赦なく殺せるもん」18歳少女を生き埋めにした男たちのその後、法廷で父親は怒りの声を震わせて「極刑以外望みません」（平成27年の凶悪事件） 2026年2月3日 11時0分 日本一のカメラ専門店「キタムラまさかの閉店ラッシュ」納得の理由…消える店舗の共通点とは 2026年2月10日 7時0分 「モンハンワイルズ」大型拡張コンテンツの制作が正式発表！歴戦王アルシュベルドを実装する2月18日のアップデート情報も告知 2026年2月10日 10時42分 「どうせなら入れちゃいなよ」ノリで一線を超える男女の姿も…ナゾの社交場「ハプバー」には何がある？ 2026年2月8日 17時0分