ハウス食品が、新商品「だしの旨（うま）みとスパイスのカレー（中辛・辛口）」を2月9日に発売します。【なんと！】「こくまろカレー」＆「完熟トマトのハヤシライスソース」がリニューアル？新パッケージも公開！新商品は、固形のルウより油脂を少なくした上で、カレーらしい深いコクとだし・スパイスの香り高いおいしさを独自技術「クラッシュルウ」を用いて実現。小麦粉ではなくコーンスターチでとろみをつけ、さらりとし