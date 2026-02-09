テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、衆院選で自民党が圧勝したことを報じた。番組には政治ジャーナリストの田崎史郎氏がスタジオ生出演し、８日に投開票が行われ、自民党は定数４６５議席中３１６議席と過去最多の議席数を獲得したことを伝えた。元国会議員でもあった故・石原慎太郎氏を父に持つコメンテーターを務める俳優・石原良純は「僕は選挙が家業だった部分があるので４０年ずー