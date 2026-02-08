1982年2月8日、今から44年前のこの日、33名の死者を出す火災事件が発生した。「ホテルニュージャパン火災」である。 「スプリンクラー未設置」などが原因で被害拡大 1982年2月8日午前3時過ぎ、東京都・千代田区永田町にあったホテルニュージャパンで火災が発生した。出火元は、イギリス人男性が宿泊していた9階938号室のベッド付近。寝タバコの吸い殻を放置したことが原因で出火したと推定されている。 同日