インリン、セクハラ被害を受けた衝撃の過去「右手が私の胸元にスッ…」
2026年2月7日 11時10分

インリンがセクハラ被害を受けた衝撃の過去などを、文春で語っている
番組の食事会で、プロデューサーが胸元に手を入れてきたそう
その場では空気が悪くなると思って何も言えず、干される不安もあったという