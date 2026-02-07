２月６日に日産スタジアムで行なわれたJ１百年構想リーグEASTの地域リーグラウンド第１節で、横浜F・マリノスはFC町田ゼルビアと対戦し、２−３で敗れた。ホームでの開幕戦は金曜日にも関わらず、３万人を超えるサポーターが来場。それだけに勝利で飾れなかったのは悔しいところだが、一方で遠野大弥の復帰はチームにとってポジティブだろう。昨年６月25日のFC東京戦で右アキレス腱断裂の大怪我を負い、長期離脱していた背番号